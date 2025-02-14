Edirne'de PKK Şüphelisi Yakalandı

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Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK silahlı terör örgütü şüphelisi güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'a yasadışı yolarla kaçmaya çalışan PKK silahlı terör örgütü şüphelisi S.D., güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonla Edirne'de merkeze bağlı askeri yasak bölgede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli S.D'nin "PKK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranması olduğu öğrenildi. PKK şüphelisi S.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - EDİRNE