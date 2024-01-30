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Edirne'de şiddetli rüzgar nedeniyle evin duvarı otomobilin üzerine yıkıldı - Son Dakika
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Edirne'de şiddetli rüzgar nedeniyle evin duvarı otomobilin üzerine yıkıldı

Edirne'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir kısmı yıkılan ve kullanılmayan evin duvarı, park halindeki bir otomobilin üzerine yıkıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, otomobilde hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne\'de şiddetli rüzgar nedeniyle evin duvarı otomobilin üzerine yıkıldı
30.01.2024 - 15:11,
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Edirne'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir kısmı yıkılan ve kullanılmayan evin duvarı, park halindeki bir otomobilin üzerine yıkıldı.

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan rüzgar, zaman zaman etkili oluyor. Rüzgarın etkili olduğu anlarda Edirne'nin Meydan Mahallesi'nde yürekleri ağza getiren olay yaşandı. Sahibi tarafından bir kısmı yıktırılan, bir kısmı ise yıkılmayan kullanılmayan evin duvarı, park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı. Gürültüyle birlikte sokağa çıkan mahalle sakinleri, araçta mahsur kalan olup olmadığını kontrol etmek için aracın başına koştu. Araçta kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldı.

Otomobilde hasarın meydana geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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