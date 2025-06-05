Edirne\'de Tahliyeler Başladı

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Edirne'deki ceza infaz kurumlarında tahliyeler başladı.

10'uncu Yargı Paketi'nin içerdiği infazla ilgili hükümler çerçevesinde Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sabah saatlerinde tahliyeler başladı.

Mahkumlar Kurban Bayramı'nı aileleriyle geçirecek

Sabahın erken saatlerinde cezaevi önüne gelen mahkum yakınları, tahliye edilecek yakınlarını bekledi. Cezaevinde gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tahliyeler başladı. Cezaevinden çıkan mahkumlar aileleri ile hasret giderdi. Kurban Bayramı'nı evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşayan mahkumlar ve aileler sevinç yaşadı.

Uzun süreden beri bekledikleri bir yasa olduğunu belirten Efe Mutlu, "Çok mutluyuz. Allah herkesi kurtarsın. Allah kimseyi düşürmesin. Devletimize de zarar, ziyan vermesin" dedi.

20 yıldan beri hapis yatan Hüseyin Satılmış ise, "Yasanın çıkması bizleri çok mutlu etti. Bize bayram şekeri oldu. Sevinçliyiz ve mutluyuz. Allah bir daha göstermesin" diye konuştu. - EDİRNE