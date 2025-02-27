Edirne'de Terör Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de Terör Şüphelileri Yakalandı

Edirne'de yasa dışı Yunanistan kaçakçılığına yönelik operasyonda El Kaide ve PKK üyeleri tutuklandı.

27.02.2025 15:52
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Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçamaya çalışan El Kaide ve PKK şüphelileri, iki ayrı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçamaya çalışan El Kaide ve PKK şüphelilerine, güvenlik güçlerinin edindiği istihbarat çerçevesinde iki ayrı operasyon düzenlendi. Düzenlenen iki ayrı operasyonda yakalanan şüphelilerden 1'inin terör örgütü El Kaide mensubu Y.Z., diğerinin ise PKK üyesi A.H. olduğu öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen silahlı terör örgütü şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Terör Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika

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