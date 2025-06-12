Edirne'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Edirne'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Edirne\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
12.06.2025 14:55
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Edirne-Havsa karayolunda iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edirne'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

EDİRNE - Edirne- Havsa karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, S.Y. yönetimindeki 22 ADU 951 plakalı otomobil, Sazlıdere köyü mevkiinde Çetin Kuşçu idaresindeki 39 NR 003 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücülerden Çetin Kuşçu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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