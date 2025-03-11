Edirne\'de Traktör Kazası: Çiftçi Hayatını Kaybetti

Edirne'de tarlasına giderken devrilerek ters dönen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyünde yaşayan Ahmet Kula (75), traktörüyle tarlasına giderken direksiyon hakimiyetini kaybedince traktör yola devrildi. Ters dönen traktörün altında kalan çiftçi Kula, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Kula'ya sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Kula'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE