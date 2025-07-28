Edirne\'yi Duman Sardı

EDİRNE (İHA) – Bulgaristan'ın Lesovo bölgesinde günlerdir süren orman yangınına Türk ekipleri destek verirken, şiddetli rüzgar nedeniyle yükselen duman Edirne şehir merkezine ulaştı. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren yanık kokusundan etkilendi, görüş mesafesi azaldı.

Bulgaristan'ın Lesovo bölgesinde 3 gün önce başlayan orman yangınına Türk ekipleri de destek verirken, rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte yangından yükselen dumanlar Edirne şehir merkezine kadar ulaştı.

Yoğun duman nedeniyle kentte sabah saatlerinden itibaren görüş mesafesi azaldı, yanık kokusu camlardan içeriye kadar girdi. Özellikle solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, dumanın etkisiyle zor anlar yaşadı. Kokunun saat 12.00'ye kadar şehir merkezinde hissedildiği bildirildi.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, il sınırları içinde herhangi bir yangının bulunmadığı, şehirde hissedilen dumanın Bulgaristan tarafındaki orman yangınından kaynaklandığı ifade edildi.

Yangına müdahale eden Bulgar ekiplerine destek amacıyla Edirne, Lalapaşa, AFAD ve İl Özel İdaresi tarafından bölgeye itfaiye araçları gönderildi.

Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, solunum yolu hastalığı olanların mümkün olduğunca dışarı çıkmaması, kapalı alanlarda kalması yönünde çağrıda bulundu. - EDİRNE