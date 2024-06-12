Edremit ilçesinde park halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi

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Van'ın Edremit ilçesinde park halindeki bir kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Edremit ilçesindeki Galericiler Sitesinde meydana geldi. Sitede park halinde bulunan ve bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alan kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN