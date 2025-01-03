Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi Körfez Caddesi üzerindeki Gürpetek Sitesi F2 Blok'ta 4 katlı binanın 2'nci katında saat 12.16 sıralarında yangın çıktı. Alevler tüm binayı sardı. İhbarla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 araç ve 11 personelle müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına aldı. Yangında Zahide Demirel (74) hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Edremit'te Apartman Yangını: 1 Ölü - Son Dakika
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