Edremit\'te Araç Çamura Gömdü

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde alt yapı çalışması yapılan yolda ilerlemek isteyen otomobil yarısına kadar çamura gömüldü.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir'in Edremit ilçesi Çemiltemel Mahallesinde yapılan alt yapı çalışmaları sırasında doldurulan kazı alanında manevra yapan bir otomobil yarısına kadar çamura gömüldü. Altyapı çalışmasında yapılan dolgunun çökmesi sonucu meydana gelen olay sonrasında araç yapılan çalışma ile kurtarıldı. - BALIKESİR