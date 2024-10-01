Edremit\'te Çatı Yangını Panik Yarattı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde apartman sakinleri, çatı katında çıkan yangının paniği yaşadılar.

Edinilen bilgiye göre, yangın, İkizçay Mahallesi 18089 Sokak Uğur Sitesi A Blok'ta meydana geldi. Sabaha karşı çıkan çatı yangınına, Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Aşırı dumana uyanan apartman sakinleri ise büyük panik yaşadı.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Dairede kimsenin olmadığı öğrenilirken, maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR