Edremit\'te Kaza: 2 Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kaldırıma çarparak savrulan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çanakkale-Balıkesir kara yolu Kipa AVM mevkisinde meydana geldi. İ.D.G. idaresindeki 17 RH 333 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, güçlükle durabildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan I.A.A. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR