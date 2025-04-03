Edremit\'te Yaya Kazası: 1 Ağır Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Zeytinli Mahallesi E-87 karayolu üzerinde meydana geldi. Alman vatandaşı G.B.P. (77) idaresindeki 34 MB 452 plakalı araç, Akçay istikametinden Edremit yönüne seyir halindeyken K.C.D. (23) isimli yayaya çarptı. Yaralanan K.C.D., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Edremit Özel Körfez Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR