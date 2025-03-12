Efeler Belediyesi'nden Çevre Koruma Hamlesi - Son Dakika
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Efeler Belediyesi'nden Çevre Koruma Hamlesi

Efeler Belediyesi\'nden Çevre Koruma Hamlesi

Efeler Belediyesi, Umurlu Mahallesi'ndeki et entegre tesisinde çevreyi kirlettiği tespit edilen atıklara karşı idari yaptırım uyguladı. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, halk sağlığı ve doğal dengeyi korumak için kararlı adımlar atacaklarını belirtti.

12.03.2025 11:03  Güncelleme: 11:05
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Efeler Belediyesi, Umurlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir et entegre tesisindeki atık salma yönteminin çevreye zarar verdiğini tespit etti.

Kamu düzenini sağlamak ve halk sağlığının korunması için çalışmalarını sürdüren Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, et entegre tesisinde kesilen hayvanlara ait kan ve diğer atıkların kurutma kanalına bırakıldığını belirledi. Ekipler, atıkların çevreye yayılmasını engellemek ve tesisin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak amacıyla işletmeye idari yaptırım uyguladı. Efeler Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü de durumu Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bildirdi.

Her türlü çevre kirliliğine karşı kararlı bir duruş sergileyerek, halk sağlığını ve doğal dengeyi korumaya devam edeceklerini belirten Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Çevreyi koruma sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu tür olaylar karşısında hızlı ve etkili müdahalelerle ilçemizin temizliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak adına tüm ekiplerimizle seferber olacağız. Efeler'de doğayı korumak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için çalışıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Efeler Belediyesi'nden Çevre Koruma Hamlesi - Son Dakika

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