Eğitim-Sen'e Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından Türkiye'de yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik çağrıda bulunulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 24 Mart tarihinde, Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından Türkiye'de yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulduğu tespit edildi.
Başsavcılıkça konuya ilişkin Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında 'suç işlemeye alenen tahrik etme' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL
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