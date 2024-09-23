Eğitim Uçağı Bursa'da Düştü - Son Dakika
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Eğitim Uçağı Bursa'da Düştü

Eğitim Uçağı Bursa\'da Düştü

Bursa'da eğitim uçağının kazasında iki pilot hayatını kaybetti. Kaza 'touch and go' sırasında oldu.

23.09.2024 18:36
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İki pilotun hayatını kaybettiği eğitim uçağı böyle düştü

Uçak piste değip touch go işlemi yaparken kaza kırıma uğruyor

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki pilotun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Uçağın piste değip touch go işlemi yaparken kaza kırıma uğradığı öğrenildi.

Yenişehir Havalimanı'nın apron kısmında yaşanan eğitim uçağı kazasında deneyimli pilot Ünal Asterve öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı'nın olay yerindeki araştırması devam ederken kazanın "Touch and go" eğitimi sırasında yaşandığı ve öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın eğitim uçuşunda olduğu öğrenildi. Eğitimdeki uçağın piste değdiği ve touch go işlemi için havalanırken kırıma uğradığı ortaya çıktı.

Yenişehir Havalimanı'nda saat 08.10 sıralarında tek motorlu eğitim uçağı aprona düştü. Kazada iki pilot da olay yerinde hayatını kaybetti. Özel uçuş okuluna ait tek motorlu uçak kazası sonrası bölgeye itfaiye, ambulans ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

TC UDI kuyruk işaretli uçağın burun kısmında hasar meydana gelmesi dikkat çekerken, Kazanın kesin sebebinin bilirkişi raporu ve son kule görüşmelerinden sonra netlik kazanacağı öğrenildi. Soruşturmanın ardından kaza yapan uçağın enkazının aprondan kaldırılacağı bildirildi.

Kaza "Touch and go" eğitimi sırasında yaşandı

Öte yandan kazanın "Touch and go" eğitimi sırasında yaşandığı ve öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın eğitim uçuşunda olduğu öğrenildi.

"Touch and go" Bir piste inmeyi ve tam olarak durmadan tekrar kalkış yapmayı içerir Genellikle pilot daha sonra havaalanını devre olarak bilinen tanımlanmış bir desende daire çizer ve manevrayı tekrarlar. Bu, kısa sürede birçok inişin uygulanmasına imkan tanır.

Uçağın tekerlekleri yere değmezse, buna "alçak geçiş" denir. Hem bir touch-and-go inişi hem de bir alçak geçiş, bir tür go-around'dur. Planlanmamış bir touch-and-go inişi, "reddedilen iniş" veya "balked iniş" olarak da adlandırılır.

Bir uçağın tamamen durmaya yetecek kadar alana sahip olmadığı, ancak hızlanıp tekrar havalanmaya yetecek kadar alana sahip olduğu inişlerde, touch-and-go inişler kritik bir güvenlik rolü üstlenebilir.

Kaynak: İHA

Havacılık, Yenişehir, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Pilot, Bursa, Kaza, Son Dakika

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