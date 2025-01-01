Eğitim Uçağı Sert İniş Yaptı

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1 günde yaptığı 4. uçuşta sert iniş yapan uçakta inceleme başlatıldı

DENİZLİ - Isparta'dan havalandıktan sonra Denizli'de tarlaya sert iniş yapan eğitim uçağında, Çardak Havaalanında gelen uzman ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Uçağın bugün 2'si test olmak üzere 4 ayrı uçuş gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Isparta Süleyman Demirel Havalimanından sabah saat 09.35 sıralarında havalanan Cessna 172N tipi eğitim uçağı, havalimanı etrafındaki 3 turluk test uçuşunu saat 09.49 sıralarında tamamladı. Testte her hangi bir sorun yaşanmaması üzerine normal uçuşuna başlayan uçak, saat 12.10'da İsabey Mahallesi Höyük mevkiindeki boş araziye sert iniş yaptı. Sert iniş sırasında ters vaziyette çamura saplanan eğitim uçağının pilotu Şükrü Yiğit Devebacak, ambulansla Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çal'da ilk tedavisi yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen pilot, daha sonra Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaptığı sert iniş sırasında ters dönerek çamura saplanan eğitim uçağında, Çardak Havaalanından gelen uzman ekip tarafından inceleme başlatıldı. Uçağın çevresini güvenlik şeridiyle kapatan ekipler, kazanın nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme gerçekleştirdi. Uçağın incelemelerin tamamlanmasının ardından bölgeden kaldırılacağı öğrenildi.

Öte yandan Isparta'dan kalkış yaptıktan 2 saat 20 dakika sonra Denizli'nin Çal ilçesine sert iniş yapan eğitim uçağının, bugün 4 ayrı uçuş gerçekleştirdiği tespit edildi. Dün de 1 kez havalanan uçağın bu sabah saat 06.30'da başarılı bir test uçuşu yaptıktan sonra saat 07.00'de Uşak iline gidiş dönüş yaptığı, saat 09.35'deki testin ardından ise saat 09.49'da ise sert iniş yaptığı dördüncü uçuşu için tekrar havalandığı belirlendi.