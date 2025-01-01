Eğitim Uçağı Tarlaya Ters İndi

Zorunlu iniş yapan eğitim uçağı tarlaya ters olarak çakıldı
DENİZLİ - Isparta'dan havalanan eğitim uçağı, Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'ne sert iniş yaptı. Tarlaya ters bir şekilde düşen uçağın pilotu yaralandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tarlaya uçak düştüğünü gören bir vatandaşın ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede arama yapan ekipler, İsabey Mahallesi Höyük mevkiindeki boş araziye düşen eğitim uçağının yerini tespit etti.
Yaptığı sert iniş sırasında ters dönen uçak, ters vaziyette çamura saplandı. Kazadan yaralı olarak kurtarılan pilot Şükrü Yiğit Devebacak, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çal Devlet Hastanesine sevk edildi.
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