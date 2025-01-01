Eğitim Uçağı Tarlaya Zorunlu İniş Yaptı - Son Dakika
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Eğitim Uçağı Tarlaya Zorunlu İniş Yaptı

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Denizli'de zorunlu iniş yapan uçağın pilotu sağlık durumu iyi. Uçak inceleme altında.

01.01.2025 16:29
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Tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağı böyle görüntülendi

Zorunlu iniş yapan eğitim uçağının 19 yaşındaki pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı

DENİZLİ - Isparta'dan havalandıktan sonra Denizli'de tarlaya zorunlu iniş yaparak ters dönen eğitim uçağı dron ile havadan görüntülendi. Uşak'ta yakıt ikmali yaptıktan sonra yeniden havalanan uçağın 19 yaşındaki pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Isparta'dan havalanan eğitim uçağı, Uşak'ta yakıt ikmali yapmasının ardından Denizli'nin Çal ilçesi İsabey Mahallesi'nde bir tarlaya zorunlu iniş yaptı. Zeminin yumuşak olması sebebiyle ters döndüğü değerlendirilen eğitim uçağının öğrenci pilot Şükrü Yiğit Devebacak'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Tarlaya zorunlu iniş yaptıktan sonra ters dönen eğitim uçağı dron ile havadan görüntülendi. Ters dönen uçakta başlatılan incelemelerin devam ettiği bildirildi. 1. teknik ekibin çalışmaları devam ederken, 2. teknik ekibi ise ana malzemeleriyle birlikte bölgeye intikal ettiği öğrenildi. Arazi muhalefeti sebebiyle uçağın nasıl kaldırılacağına karar verileceği kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada; "Bugün sabah saatlerinde sivil bir eğitim uçağının Uşak'tan kalkıp Çardak Havalimanı'na giderken İlimiz Çal ilçesi İsabey Mahallesi Ali Çeşmesi Mevkii'nde ovaya zorunlu iniş yapmıştır. Zorunlu iniş sırasında uçak ters dönmüştür. Pilot sağlık ekiplerimizce müşahade amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Pilotun sağlık durumu iyidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: İHA

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