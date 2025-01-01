Eğitim uçağı Denizli'de sert iniş yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Eğitim uçağı Denizli'de sert iniş yaptı: 1 yaralı

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Aydın'dan kalkış yapan bir eğitim uçağı, Denizli'nin Çal ilçesinde zorunlu olarak sert iniş yaptı. Olayda can kaybı yaşanmazken, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

01.01.2025 12:55  Güncelleme: 13:22
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Denizli'nin Çal ilçesinde, eğitim uçağının sert iniş yapması nedeniyle 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Çal ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde sert iniş yaptı.

Eğitim uçağı Denizli'de sert iniş yaptı: 1 yaralı

1 YARALI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçaktaki iki kişiden birinin yaralandığı öğrenildi.

PİLOTUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada olaya ilişkin şu bilgilere yer verildi: "Bugün sabah saatlerinde sivil bir eğitim uçağı Uşak'tan kalkıp Çardak Havalimanı'na giderken Çal ilçesi İsabey Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde ovaya zorunlu iniş yapmıştır. Zorunlu iniş sırasında uçak ters dönmüştür. Pilot sağlık ekiplerimizce müşahede amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Pilotun sağlık durumu iyidir."

Eğitim uçağı Denizli\'de sert iniş yaptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eğitim uçağı Denizli'de sert iniş yaptı: 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • monşer null:
    Eğitim Şart Türkiye De 13 7 Yanıtla
  • Murat Sert:
    cahapenin yuzunden 8 7 Yanıtla
  • Güven GÖRGÜLÜ:
    yer isimleri karışmış biraz. Aydın Isparta vs 11 0 Yanıtla
  • Galip YILDIZ:
    Sizin yapacağınız habere de habercilik anlayışınıza da yazıklar olsun.. Önce uçağın nerden kalktığına karar verin sonra haberi yayına koyarsınız, zavallılar ! 6 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    murat ben de annene sert badiyom odamı CHP'den dolayı? 1 2 Yanıtla
  • Hüseyin Yıldırım:
    yapacağınız haberin neresi doğru Denizli il sınırları içine düşmüş ya nerden geliyor hiç mi yazdığınızı okumuyorsunuz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Eğitim uçağı Denizli'de sert iniş yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
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