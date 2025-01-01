Denizli'nin Çal ilçesinde, eğitim uçağının sert iniş yapması nedeniyle 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Çal ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde sert iniş yaptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçaktaki iki kişiden birinin yaralandığı öğrenildi.
Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada olaya ilişkin şu bilgilere yer verildi: "Bugün sabah saatlerinde sivil bir eğitim uçağı Uşak'tan kalkıp Çardak Havalimanı'na giderken Çal ilçesi İsabey Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde ovaya zorunlu iniş yapmıştır. Zorunlu iniş sırasında uçak ters dönmüştür. Pilot sağlık ekiplerimizce müşahede amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Pilotun sağlık durumu iyidir."
Son Dakika › 3.Sayfa › Eğitim uçağı Denizli'de sert iniş yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
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