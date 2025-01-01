Eğitim Uçağı Zorunlu İniş Yaptı

Eğitim uçağı boş araziye zorunlu iniş yaptı
DENİZLİ - Isparta'dan kalkış yapan eğitim uçağı, Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi yakınlarındaki boş araziye zorunlu iniş yaptı. Bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ilk belirlemelere göre kazada hayatını kaybeden olmadığı bildirildi.
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