Eğitim Uçağı Zorunlu İniş Yaptı

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Eğitim uçağı boş araziye zorunlu iniş yaptı

DENİZLİ - Isparta'dan kalkış yapan eğitim uçağı, Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi yakınlarındaki boş araziye zorunlu iniş yaptı. Bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ilk belirlemelere göre kazada hayatını kaybeden olmadığı bildirildi.