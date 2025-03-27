Ehliyetsiz Sürücü Direğe Çarptı

Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü ehliyetsiz çıktı.

Kaza, Kasaplar Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre S.'nin kullandığı 07 LB 531 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün trafik ekiplerince yapılan kontrolde ehliyetinin olmadığı belirlendi. Sürücü ve otomobil sahibine ayrı ayrı 18 bin 677'şer TL para cezası uygulandı. - ANTALYA