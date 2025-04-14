Ehliyetsiz Sürücüye 37 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ehliyetsiz Sürücüye 37 Bin Lira Ceza

Ehliyetsiz Sürücüye 37 Bin Lira Ceza

Aksaray'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 37 bin 354 lira ceza kesildi.

14.04.2025 02:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da ehliyetsiz araç kullanırken trafik ekiplerine yakalanan 17 yaşındaki gence 37 bin 354 lira ceza kesildi.

Olay, gece yarısı E-90 Aksaray - Ankara Karayolu üzerinde bulunan bir tesiste yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelen kazaların en aza indirilmesi amacıyla çalışmalar yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri gece gündüz birçok alanda denetim ve uygulamalar yapıyor. Uygulamalar çerçevesinde gece yarısı bir tesiste denetim yapan bölge trafik ekipleri tesisten çıkmak isteyen 68 EA 708 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen İ.D. isimli 17 yaşındaki sürücünün ehliyetinin olmadığını tespit eden ekipler sürücüyü araçtan indirerek araç kontağını aldı. Genç sürücüye 18 bin 677 lira, araç ruhsat sahibine de 18 bin 677 lira olmak üzere toplam 37 bin 354 lira ceza kesildi. İşlemlerin ardından genç sürücü salıverilirken araç ise olay yerine çağırılan ruhsat sahibine teslim edildi. - AKSARAY

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, aksaray, trafik, Hukuk, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz Sürücüye 37 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkeye kaçak yollarla giren 4 şahıs ormanlık alanda donmak üzereyken bulundu Ülkeye kaçak yollarla giren 4 şahıs ormanlık alanda donmak üzereyken bulundu
10 gündür kayıp olan esnafın cansız bedeni bulundu 10 gündür kayıp olan esnafın cansız bedeni bulundu
Hakkari’de 3 çocuk annesi intihar etti Hakkari'de 3 çocuk annesi intihar etti
Kartal Kadın Dayanışma Komiteleri, öldürülen Sinem Çeşim için eylem düzenledi Kartal Kadın Dayanışma Komiteleri, öldürülen Sinem Çeşim için eylem düzenledi
Bursa’daki zincirleme kazada 3 kişi yaralandı Bursa'daki zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
İBB soruşturmasında tutuklanan üç ismin cezaevleri değişti İBB soruşturmasında tutuklanan üç ismin cezaevleri değişti
Kadın hastalar için iğrenç yazışma 2 doktor için gözaltı kararı verildi Kadın hastalar için iğrenç yazışma! 2 doktor için gözaltı kararı verildi
Trump’tan geri adım Cep telefonu ve bilgisayarlar vergiden muaf tutulacak Trump'tan geri adım! Cep telefonu ve bilgisayarlar vergiden muaf tutulacak
’’Evimin önüne çöp attın’’ tartışmasında komşusunu kokoreççide öldürdü ''Evimin önüne çöp attın'' tartışmasında komşusunu kokoreççide öldürdü
Ataşehir’de silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
Bayrampaşa’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı Bayrampaşa'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

23:53 ABD’den Çin’e gözdağı: Gümrük misillemesine devam ederseniz bu sizin için iyi olmaz ABD'den Çin'e gözdağı: Gümrük misillemesine devam ederseniz bu sizin için iyi olmaz
22:21 Hulusi Belgü: Galatasaray’ın Samsun’da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk Hulusi Belgü: Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk
21:33 Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti
20:52 Antalya’da Irak’la kritik zirve Bildiride dikkat çeken ’’PKK’’ vurgusu Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken ''PKK'' vurgusu
19:47 Suriye’nin kuzeyine Türkmen komutan atandı Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı
10:33 Trafik magandası tehdit savurdu: Senin bir gün kafana sıkarlar Trafik magandası tehdit savurdu: Senin bir gün kafana sıkarlar
10:10 Almanya 13 bin Türk’ü sınır dışı edecek Almanya 13 bin Türk'ü sınır dışı edecek
10:04 17 yaşındaki saldırgan sevgilisini bıçakladığı, annesini öldürdüğü eve böyle girmiş 17 yaşındaki saldırgan sevgilisini bıçakladığı, annesini öldürdüğü eve böyle girmiş
10:04 Narin Güran cinayeti: 15 sanık hakim karşısına çıkacak Narin Güran cinayeti: 15 sanık hakim karşısına çıkacak
10:00 Fatma Kaplan Hürriyet o sözleri duyunca çileden çıktı: Eşine ya da kızına söyleseler... Fatma Kaplan Hürriyet o sözleri duyunca çileden çıktı: Eşine ya da kızına söyleseler...
09:34 DEM Partili Pervin Buldan: Süreç Öcalan’ın fiziki özgürlüğüne doğru gidiyor DEM Partili Pervin Buldan: Süreç Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne doğru gidiyor
08:47 Özgür Özel’den dikkat çeken sözler: Başarımızda Erdoğan’ın da payı var Özgür Özel'den dikkat çeken sözler: Başarımızda Erdoğan'ın da payı var
08:09 İstanbul’da baharın habercisi ’Pembe Ay’ görsel şölen oluşturdu İstanbul'da baharın habercisi 'Pembe Ay' görsel şölen oluşturdu
08:05 Özbekistan uyruklu kadın, maddi nedenlerle tartıştığı eşini öldürdü Özbekistan uyruklu kadın, maddi nedenlerle tartıştığı eşini öldürdü
07:16 Bayrampaşa’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı Bayrampaşa'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 02:46:02. #7.12#
SON DAKİKA: Ehliyetsiz Sürücüye 37 Bin Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement