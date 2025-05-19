Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücüye Ceza - Son Dakika
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Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücüye Ceza

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Antalya'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü, yaya geçidinde duran araca çarptı. Aile üzgün.

19.05.2025 12:41
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Ehliyetsiz ve alkollü olarak çarptığı 2 günlük son model cipin sahiplerini çileden çıkardı

Polisin iterek yolu açmaya çalıştığı otomobilin direksiyonunda telefonla konuşmaya devam etti

Ailenin tepki gösterdiği sürücü, "Arabanın frenleri zayıf" diyerek kendini savundu

Tepki gösteren genç kız: "Yayaya yol vermenin cezasını çektik"

ANTALYA - Antalya'da 2 gün önce aldıkları sıfır otomobile yaya geçidinde durdukları sırada arkadan gelen araç çarptı. Yeni aldığı aracıyla ilk kez trafiğe çıkan kadın kazaya karışan sürücüye trafik eğitimi verircesine takip mesafesine uymadığı için tepki gösterdi. "Masrafları karşılarım, aramızda halledelim" diyen sürücü ise ehliyetsiz ve alkollü çıktı. Kaza sonrası yolun açılması için trafik polisinin ittiği otomobilin direksiyonuna geçen sürücü burada da telefonla konuşmaya devam etti.

Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında Ali E.'nin kullandığı 33 SN 276 plakalı otomobil, yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran Ömer Esen'nin kullandığı 07 LSY 58 plakalı BYD Seal marka araca duramayarak arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarından inen aile üzüntülerini sitemkar sözlerle dile getirdiler. Ömer Esen'in eşi, karşı sürücüye "Takip mesafesi diye bir şey var. Yavaş gideceksin, takip mesafesini bilmiyor musun sen. 35 yıllık emeğimizin karşılığı, 1-2 gün bile kullanmamıza izin vermedin" derken, araçta bulunan ailenin kızı ağlamamak için kendisini zor tuttu. Ali E ise kendilerine tepki gösteren aileye karşı, "Yavaş gidiyordum. Arabanın frenleri zayıf eski araba" diyerek kendini savundu.

"Yayaya yol vermenin cezasını çektik"

2 gün önce aldıkları araçları ile kazaya yapan ve yaya yol vermenin cezasını çektiklerini belirten genç kız "Yaya öncelikli yolda yavaş bir şekilde ilerlerken yaya geçidinden yaya yolun karşısına geçmek için yürüdüğünde yol verip durduk. Daha 2 gün önce aldığımız arabamıza alkollü ve ehliyeti olmayan şahıs çok güzel bir şekilde vurdu. Yaya geçidinde yayalara yol vermek oldukça önemli. Lütfen yaya geçidi olan yollarda hızlı gitmeyelim. 20-25 kilometreyi geçmemelisin ki durabilesin" dedi.

Sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı

Kazanın ardından arkadan çarpan araç çalıştırılamazken araç trafik görevlilerin de itilerek yol kenarına çekildi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde çarptığı araç sürücüsüne kendi 'Kendi aramızda halledelim. Ben senin masrafını karşılarım' diyen Ali E. isimli otomobil sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı, aynı zamanda 1.04 promil alkollü olduğu belirlendi. Araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 TL, araç sahibine de sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmaktan 18 bin 678 TL olmak üzere toplam 46 bin 624 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücüye Ceza - Son Dakika

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