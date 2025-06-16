Ekrem İmamoğlu Davasında CHP'den Açıklama

Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini tehdit niteliğindeki sözler söylediği iddiasıyla görülen dava sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarda bulundu. Özel, "8 bin tane bilirkişi var, bunların içinden hep aynı adamlar çıkıyor. Bu adam Ekrem başkanın aleyhinde olmayacak raporlar hazırlıyor" diye konuştu.

Görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın 2'nci celsesi görüldü. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen duruşmaya katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarda bulundu.

"8 bin tane bilirkişi var, bunların içinden hep aynı adamlar çıkıyor. Bu adam Ekrem başkanın aleyhinde olmayacak raporlar hazırlıyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu olayın faili değil, mağduruyuz. Süleyman Soylu, yurt dışına gidip, bizi şikayet edenler ahmaktır dediğinde o da kazandığımız seçimi kaybettirenler ahmaktır dedi. Yani Süleyman Soylu'ya, 'sensin o' dedi. Bunu Yüksek Seçim Kurulu'na, kamuoyuna 'ahmak' dedi diye oradan ceza verdiler. Niye? Siyasi yasak gelsin diye. Senin bizim evlatlarımıza yaptığını biz size yapmayacağız dedik. Bugün bir mahkeme açtılar. 8 bin tane bilirkişi var, bunların içinden hep aynı adamlar çıkıyor. Bu adam Ekrem Başkanın aleyhinde olmayacak raporlar hazırlıyor. Bu olayın faili değil, hiç olmazsa mağduruyuz. Bir diploma ne durumda verilebilir? Ekrem İmamoğlu Başsavcı'ya 'senin evlatlarına dahi bu kötülükler yapılmasın diye çalışacağız' dedi. Bu savcıyı ve ailesini tehdit etmekmiş. Senin bizim evlatlarımıza yaptığını biz size yapmayacağız. 8 bin tane bilirkişi var hep aynı kişi görevlendiriliyor. Bu aynı adam Ekrem başkanın aleyhinde raporlar yazıyor" diye konuştu.

Özel ve diğer partililer, açıklama sonrası Silivri'den ayrıldı. - İSTANBUL