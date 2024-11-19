Ekvador'da Acil Durum İlanı - Son Dakika
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Ekvador'da Acil Durum İlanı

Ekvador, orman yangınları ve kuraklık nedeniyle 60 gün süreyle ulusal acil durum ilan etti.

19.11.2024 11:20
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da devam eden orman yangınları, su kıtlığı ve kuraklık nedeniyle 60 günlük ulusal acil durum ilan edildi.

Ekvador'da şiddetli kuraklık ve orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Ekvador Enerji Bakanı Ines Manzano yaptığı açıklamada, devam eden orman yangınları, su kıtlığı ve kuraklıkla mücadele etmek için 60 gün süreyle ulusal acil durum ilan edildiğini duyurdu. Bakan Manzano acil durumun daha fazla fon ve yangınlarla mücadele için daha fazla personel görevlendirilmesinin önünü açacağını belirtti. Manzano, ülkenin farklı bölgelerinde 17 aktif yangın olduğunu, 5 yangının ise kontrol altına alındığını aktardı. Yangınlardan en çok etkilenen bölgelerin Azuay ve Loja olduğunu belirten Manzano, "Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği her iki bölgedeki itfaiyecilerin çalışmalarını desteklemek için kaynakların koordinasyonuna öncülük ediyor" dedi.

Azuay ve Loja bölgelerindeki yangınlarda şu ana kadar 10 bin hektardan (24 bin 700 dönüm) fazla alan kül oldu.

Ekvador, 60 yılın en şiddetli kuraklığını yaşıyor

Aşırı kuraklık ülkeyi daha önce benzeri görülmemiş bir enerji krizine de sürükledi. Enerjinin yüzde 70'inden fazlasını sağlayan hidroelektrik santrallerindeki su seviyeleri düştü. Hükümet, 17 milyonluk nüfusuna enerji tasarrufu çağrısı yaparken, ekim ayından bu yana günde 14 saate kadar elektrik kesintileri uygulamak zorunda kalıyor. - QUITO

Kaynak: İHA

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