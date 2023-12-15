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Elazığ'da 14 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da 14 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, toprağa gömülü vaziyette 14 kilo esrar ele geçirildi. İstihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşılan şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Elazığ\'da 14 Kilo Esrar Ele Geçirildi
15.12.2023 - 11:13,  Güncelleme: 11:13
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Elazığ'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, toprağa gömülü vaziyette 14 kilo esrar ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda M.K. isimli şüphelinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüpheli şahıs yakalanarak uyuşturucu maddeyi sakladığı yerde yapılan arama sonucunda, 10 kilogram toz esrar, 4 kilogram kubar esrar, 145 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 14 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da 14 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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