Elazığ\'da 14 kilo esrar ele geçirildi

- Elazığ'da toprağa gömülü vaziyette 14 kilo esrar ele geçirildi

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, toprağa gömülü vaziyette 14 kilo esrar ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda M.K. isimli şüphelinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüpheli yakalanarak uyuşturucu maddeyi sakladığı yerde yapılan arama sonucunda, 10 kilogram toz esrar, 4 kilogram kubar esrar, 145 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.