Elazığ\'da 24 Kilogram Eroin Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı

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Elazığ'da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada 24 kilo 650 gram eroin ele geçirilirken adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede doğu illerinden batı illerine ve büyükşehirlere uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara ve araçlara yönelik yapılan operasyonda; kurye olarak kullanılan T.D.'nin kullandığı kiralık araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aramada, 48 parça halinde toplam 24 kilo 650 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Devam eden çalışmalarda, şüpheli şahsın uyuşturucu maddeyi temin ettiği ve uyuşturucu sevkiyatındaki organizasyondan sorumlu olduğu değerlendirilen şüpheliler M.E. H.O. ve M.K., Van'da düzenlenen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkan şüphelilerden 3'ü 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir ise adli kontrol şartlı ile serbest bırakıldı. - ELAZIĞ