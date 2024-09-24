Elazığ\'da 25 Bin Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 24 bin 864 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken 2 şüpheliye ise işlem yapıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede 444 kutu içerisinde toplamda 24 bin 864 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs ve suç unsurları hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ