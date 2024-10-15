Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00.05'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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