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Elazığ'da 4 katlı binanın çatısı yangında - Son Dakika
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Elazığ'da 4 katlı binanın çatısı yangında

Elazığ'da merkeze bağlı Sanayi Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, çatıda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Elazığ\'da 4 katlı binanın çatısı yangında
16.12.2023 - 10:26,
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Elazığ'da alevlere teslim olan 4 katlı binanın çatısı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altın alınarak söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda çatıyı sararken vatandaşlar hemen binayı boşalttı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı olayda çatıda maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri, yangının çıkışıyla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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İtfaiye, Elazığ, Son Dakika

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