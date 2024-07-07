Elazığ\'da 5 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

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Elazığ'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangından dolayı gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

Yangın, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi General Abdullah Alpdoğan Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatı kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı kısmında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gökyüzünü siyaha bürüyen yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ