Elazığ'da polis ekipleri tarafından son bir ay içerisinde yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 68 zanlı yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda hırsızlık, yaralama, hakaret ve bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, uyuşturucu madde ticareti yapmak, basit ve kasten yaralama, cinsel taciz, hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 68 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da 68 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?