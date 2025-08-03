Elazığ'da otomobil ile arazi aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada maddi hasar meydana geldi.
Kaza, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 63 ACR 381 plakalı otomobil, 23 DJ 732 plakalı arazi aracına yandan çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Araç Çarpışması: Maddi Hasar - Son Dakika
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