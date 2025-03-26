Elazığ'da Araç Takla Attı, 5 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Araç Takla Attı, 5 Yaralı

Elazığ\'da Araç Takla Attı, 5 Yaralı

Elazığ'da köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran araç takla attı, 5 kişi yaralandı.

26.03.2025 20:47
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Elazığ'da sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdığı araç takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolu üzerinde Gözeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 09 BJ 143 plakalı hafif ticari araç yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Araç Takla Attı, 5 Yaralı - Son Dakika

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