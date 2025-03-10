Elazığ'da Asayiş Toplantısı - Son Dakika
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Elazığ'da Asayiş Toplantısı

Elazığ'da güvenlik toplantısında suç istatistikleri ve müdahale operasyonları değerlendirildi.

10.03.2025 14:31
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Elazığ'da asayiş ve değerlendirme toplantısı

ELAZIĞ - Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu başkanlığında asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Elazığ Valiliği tarafından asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılında kent genelinde meydana gelen olaylar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Kolluk kuvvetlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre, toplamda 7 bin 347 personeliyle Elazığ'ın huzurunu, asayişini, güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışmaktadır. 2025 yılının ilk 2 ayına ait verilerde, PKK/KCK ile mücadele çalışmaları kapsamında 2025 yılı itibariyle toplamda 68 kırsal ve 21 şehir operasyonu olmak üzere toplam 89 operasyon gerçekleştirilmiş ve bu operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınmıştır. Diğer terör örgütlerine karşı da etkin bir mücadele sürdürülmüş olup 5 operasyon gerçekleştirilmiş ve 6 kişi gözaltına alınmıştır. Asayiş suçları, kişilere karşı işlenen önemli suçlar çerçevesinde bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında kasten öldürme suçunda yüzde yüz, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu yüzde 85, cinsel taciz suçunda yüzde 43 ve kasten yaralama suçunda yüzde 4 azalma görülmüştür. Mal varlığına karşı işlenen suçlar çerçevesinde bir önceki yılla karşılaştırıldığında, evden hırsızlıkta yüzde 57, otodan hırsızlıkta yüzde 33, iş yerinden ve kurumdan hırsızlıkta da yüzde 37 oranında azalma görülmüştür. Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında toplam bin 292 olay gerçekleşmiş olup aydınlatma oranımız yüzde 91'dir. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığıyla ilgili mücadele çerçevesinde toplam 173 silah ele geçirilmiş 183 kişi hakkında da işlem yapılmıştır" dedi.

Uyuşturucuya geçit yok

Organize suçlarla mücadele çerçevesinde toplam 11 operasyonda 2 suç örgütünün çökertildiğini belirten Vali Hatipoğlu, "31 kişi yakalanmıştır. Aranan şahısların yakalanması biliyorsunuz ki bizim en önemli hedeflerimizden birisi, sokaklarımızda suçluların asla rahat bir şekilde dolaşmamasıdır. 5 yıldan az cezası olan 281 kişi, 5-10 yıl arası cezası bulunan 39 kişi ve 10 yıldan fazla cezası bulunan 20 kişi olmak üzere toplam 340 kişi yakalanmıştır. Uyuşturucu ile mücadele ve ticaretinin önlenmesi amacıyla toplamda 307 operasyon gerçekleştirilmiş 39 kişi tutuklamıştır. Bu operasyonlar sonucunda 8 kilo 670 gram uyuşturucu madde, 4 bin 260 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Siber suçlarla mücadele kapsamında siber devriyelerimiz yaptığı çalışmalar da suç unsuru olarak 310 şahıs hesabı tespit etmiştir. Yapılan bu tespitlerle paylaşımların yüzde 51'inin asayiş yüzde 33'ünün ise terör konulu olduğu görülmüştür. Trafik denetimleri, trafik denetimleri kapsamında 2025 yılı itibariyle 141 bin 375 araç denetlenmiş olup bir önceki yıla göre yüzde 5 oranında bir artış sağlanmıştır. Bu denetimler sonucunda 29 bin 333 araca işlem yapılmış ve işlem sayısında bir önceki yıla göre yüzde 9 artış gerçekleşmiştir. Çakar denetimleri kapsamında bin 13 araç denetlenmiş ve bir önceki yıla göre yüzde 49 artış gerçekleşmiştir. Ayrıca, 244 ticari taksiye işlem yapılmıştır ve 2024 yılına oranla yüzde 36 oranında artış sağlanmıştır. Okul servislerine yönelik denetimler sonucunda ise 937 okul servisi denetlenmiş ve 150 araca işlem yapılmıştır. Bu işlem sayısında, bir önceki yıla göre yüzde 56 oranında bir artış gözlemlenmiştir. İlimizde, geçici koruma kapsamında 10 bin 331 Suriyeli bulunmaktadır. Düzensiz göçmenle mücadele kapsamında 44 operasyon gerçekleştirilmiş ve 1 araca el konulmuştur. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 186 düzensiz göçmen tespit edilerek, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. Suriye'deki devrimin ardından ilimizden 340 Suriyeli gönüllü olarak, onurlu, güvenli ve düzenli bir şekilde ülkelerine geri dönmüştür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Asayiş Toplantısı - Son Dakika

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