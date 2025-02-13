Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Geniş Video İzle

Elazığ'da iki kişi arasında çıkan kavga bıçak, sopa ve fırın küreğiyle büyüdü, 3 kişi yaralandı.

13.02.2025 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bıçaklı, sopalı, fırın kürekli kavga: 3 kişi yaralı

Kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki kişi arasında başlayan ve başkalarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma bıçak, sopa ve demir fırın küreklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. 3 kişinin bıçaklanarak yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 gün önce Elazığ'ın Hankendi köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.T. ile A.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek A.K.'nin ağabeyi Y.H.K. ve M.Ç.'nin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Yumrukların sallandığı kavga sırasında bıçak, sopa ve demir fırın küreği kullanıldı. B.T. yaşanan olayda A.K., Y.H.K. ve M.Ç.'yi bıçakla yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Y.H.K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme kapsamında B.K.'nın gözaltına alındığı bildirildi.

"Kavga anı kamerada"

Kavga anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, taraflar arasındaki sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü, bıçak darbesi alan kişilerin yere yığıldığı, sopa ve fırın kürekleriyle birbirlerine vurulduğu anlar net bir şekilde görüldü.

Elazığ\'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
Kaynak: İHA

Fırın Küreği, İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Elazığ, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:36 Adalet Bakanı Tunç’tan TÜSİAD’ın eleştirilerine ilk yanıt Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'ın eleştirilerine ilk yanıt
15:34 Adana Demirspor maçı emsal oldu Galatasaray’dan TFF’ye hodri meydan Adana Demirspor maçı emsal oldu! Galatasaray'dan TFF'ye hodri meydan
14:40 Mansur Yavaş’ın “Adayım“ sözleri Özgür Özel’e soruldu Çok konuşulacak yanıt Mansur Yavaş'ın "Adayım" sözleri Özgür Özel'e soruldu! Çok konuşulacak yanıt
13:25 Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu
12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var
23:27 Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı AK Partili Özlem Zengin, Meclis’te eleştirilere yanıt verdi Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı! AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te eleştirilere yanıt verdi
23:19 Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor
23:07 Muhalefetin ’’Zahide Yetiş’’ isyanına AK Partili Zengin’den yanıt: Dehşet işler oluyor Muhalefetin ''Zahide Yetiş'' isyanına AK Partili Zengin'den yanıt: Dehşet işler oluyor
22:56 Okan Buruk’tan Mertens’in penaltısı için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan Mertens'in penaltısı için olay yaratacak sözler
22:03 TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı
21:50 Eski eşinin saldırısına uğradı, canını kurtarmak için iş yerine sığındı Eski eşinin saldırısına uğradı, canını kurtarmak için iş yerine sığındı
21:23 Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic’i Zenit’e kiraladı Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic'i Zenit'e kiraladı
21:09 Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD’nin 51. eyaleti olmayacağız Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD'nin 51. eyaleti olmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 16:24:24. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.