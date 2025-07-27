Elazığ\'da Çatıda Güvensiz Çalışma

Elazığ'da herhangi bir önlem almadan inşaat halindeki binanın çatısında çalışan işçiler, yürekleri ağızlara getirdi.

Olay, merkez Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan 10 katlı inşaat halindeki bir binanın çatı kısmında yaşandı. Çatıda çalışma gerçekleştiren işçiler, herhangi bir önlem almadan iş yaptığı görüldü. İşçiler, canını hiçe sayarak uzunca bir süre çalıştı.

O anları kayda alan vatandaş, insan canının bu kadar ucuz olduğunu herhangi bir güvenlik önemli alınmadığını ifade etti. - ELAZIĞ