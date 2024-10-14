Elazığ'da Ceviz Hasadı Başladı - Son Dakika
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Elazığ'da Ceviz Hasadı Başladı

Elazığ\'da Ceviz Hasadı Başladı

Elazığ'da 130 bin ceviz ağacında hasat başladı, yaş ceviz kilosu 120, kuru ceviz kilosu 150 lira.

14.10.2024 10:23
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Elazığ'da yaklaşık 130 bin ceviz ağacında hasat başladı. Üreticilerin zorlu çalışmalarla elde ettikleri cevizlerin yaş halinin kilosu 120, kuru hali ise 150 liradan satılıyor.

Sonbaharın gelmesi ve havaların soğumaya başlamasıyla birlikte Elazığ'da ortalama 130 bin ceviz ağacında hasat başladı. Bu çerçevede Yurtbaşı beldesinde ceviz ağaçları bulunan Yasin Akyol, ailesiyle birlikte mesaiye başladı. Ailesiyle birlikte sabahın erken saatlerinde kalkan Akyol, cevizleri makine yardımıyla silkeliyor. Üzerinde kalan cevizler ise çubuk yardımıyla düşürülüyor. Ardından toplanan cevizler soyuluyor ve kurutmaya bırakılıyor. Cevizlerin yaş hali 120 lira kuru hali ise 150 liradan satışa sunuluyor.

Ceviz hasadının başladığını dile getiren Yasin Akyol, "Burada yaklaşık 50 kök ağacımız var. Hasadımız yeni başladı. 50 kök ağaçtan aldığımız toplamda hasat 500 ile 700 kilogram civarında oluyor. Ağaçlarımız yeni olduğu için hasadımız az. Bu cevizleri genelde İstanbul'a yolluyoruz. Cevizin yaş halini 120 liradan, kuruttuktan sonra ise 150 liradan veriyoruz. Biz de hem Chandler hem Robert hem de Fernor cinsi ceviz ürettiğimiz için fiyatlar da değişebiliyor" dedi.

Ceviz hasadının 15 gün sürdüğünü dile getiren Akyol, "Sabahın erken saatinde hasada başlıyoruz. Saat 14.00'a kadar hasadımızı yaptıktan sonra temizleme işlemine geçiyoruz. Normalde biz bu hasadı ve temizleme işlemlerini makine ile yapıyorduk. Ancak elle daha iyi olduğu için makine ile yapmıyoruz. Hasadımız ekim ayının 10'u gibi başlıyor ve 15 gün kadar sürüyor. Bu hasat dönemi bizim yöreye göre böyle. Dağlık alanlarda ve bölgeye göre erken hasat edenler de olabiliyor" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Ceviz Hasadı Başladı - Son Dakika

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