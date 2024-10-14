Elazığ'da Ceviz Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da Ceviz Hasadı Başladı

Geniş Video İzle

Elazığ'da ceviz hasadı başladı; yaş ceviz 120, kuru ceviz 150 liradan satılıyor.

14.10.2024 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da ceviz hasadı başladı

ELAZIĞ - Elazığ'da yaklaşık 130 bin ceviz ağacında hasat başladı. Üreticilerin zorlu çalışmalarla elde ettikleri cevizlerin yaş halinin kilosu 120, kuru hali ise 150 liradan satılıyor.

Sonbaharın gelmesi ve havaların soğumaya başlamasıyla birlikte Elazığ'da ortalama 130 bin ceviz ağacında hasat başladı. Bu çerçevede Yurtbaşı beldesinde ceviz ağaçları bulunan Yasin Akyol, ailesiyle birlikte mesaiye başladı. Ailesiyle birlikte sabahın erken saatlerinde kalkan Akyol, cevizleri makine yardımıyla silkeliyor. Üzerinde kalan cevizler ise çubuk yardımıyla düşürülüyor. Ardından toplanan cevizler soyuluyor ve kurutmaya bırakılıyor. Cevizlerin yaş hali 120 lira kuru hali ise 150 liradan satışa sunuluyor.

Ceviz hasadının başladığını dile getiren Yasin Akyol, "Burada yaklaşık 50 kök ağacımız var. Hasadımız yeni başladı. 50 kök ağaçtan aldığımız toplamda hasat 500 ile 700 kilogram civarında oluyor. Ağaçlarımız yeni olduğu için hasadımız az. Bu cevizleri genelde İstanbul'a yolluyoruz. Cevizin yaş halini 120 liradan, kuruttuktan sonra ise 150 liradan veriyoruz. Biz de hem Chandler hem Robert hem de Fernor cinsi ceviz ürettiğimiz için fiyatlar da değişebiliyor" dedi.

Ceviz hasadının 15 gün sürdüğünü dile getiren Akyol, "Sabahın erken saatinde hasada başlıyoruz. Saat 14.00'a kadar hasadımızı yaptıktan sonra temizleme işlemine geçiyoruz. Normalde biz bu hasadı ve temizleme işlemlerini makine ile yapıyorduk. Ancak elle daha iyi olduğu için makine ile yapmıyoruz. Hasadımız ekim ayının 10'u gibi başlıyor ve 15 gün kadar sürüyor. Bu hasat dönemi bizim yöreye göre böyle. Dağlık alanlarda ve bölgeye göre erken hasat edenler de olabiliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Elazığ, Üretim, Tarım, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Ceviz Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
11:55 Meyve suyu, çikolataya, şeker 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolataya, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu
11:13 Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
09:59 Hizbullah’ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
23:50 Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler
23:25 Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı
22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
21:11 Hizbullah İsrail’i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi Hizbullah İsrail'i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi
20:13 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti
20:11 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 13:07:44. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Ceviz Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.