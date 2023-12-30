Elazığ'da depo yangını

ELAZIĞ - Elazığ'da bir evin bahçesinde bulunan depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay merkeze bağlı Kızılay Mahallesi Gümüşbir Sokak'ta bulunan bir evin bahçesindeki depoda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, depoda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden depo sahibi durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle alakalı inceleme başlattı.