Elazığ\'da iki otomobil çarpıştı, ölen ya da yaralanın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi

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Elazığ'da iki otomobil çarpıştı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye iki otomobil çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ