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Elazığ'da intihar olayı

Elazığ\'da intihar olayı

Elazığ'da bir otelde konaklayan M.E, not bırakıp intihar ederek hayatını kaybetti.

04.01.2025 23:30  Güncelleme: 23:49
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Elazığ'da bir otelde konaklayan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan şahsın, arkasında not bırakarak intihar ettiği ortaya çıktı.

OTEL ÇALIŞANLARI KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Olay, İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi Sarısaltık Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre haber alınamayan M.E için otel çalışanları odasına gitti. Çalışanlar M.E'nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından M.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ODASINDA NOT BULUNDU

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından M.E'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. M,E'nin arkasından not bıraktığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otel odasında dehşete düşüren olay: Arkasında bir not bırakarak canına kıydı
Otel odasında dehşete düşüren olay: Arkasında bir not bırakarak canına kıydı
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da intihar olayı - Son Dakika

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