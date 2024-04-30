Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Radarla Hız Özel Denetim'inde 860 araç kontrol edildi.
Trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timlerince 'Radarla Hız Özel Denetim' faaliyeti yapıldı. Faaliyet sonucunda 860 araç kontrol edildi. - ELAZIĞ
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