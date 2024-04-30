Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Radarla Hız Özel Denetim'inde 860 araç kontrol edildi - Son Dakika
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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Radarla Hız Özel Denetim'inde 860 araç kontrol edildi

Elazığ\'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen \'Radarla Hız Özel Denetim\'inde 860 araç kontrol edildi

Elazığ'da trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timlerince 'Radarla Hız Özel Denetim' faaliyeti gerçekleştirildi. Bu faaliyet kapsamında 860 araç kontrol edildi.

30.04.2024 15:33
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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Radarla Hız Özel Denetim'inde 860 araç kontrol edildi.

Trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timlerince 'Radarla Hız Özel Denetim' faaliyeti yapıldı. Faaliyet sonucunda 860 araç kontrol edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Radarla Hız Özel Denetim'inde 860 araç kontrol edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Radarla Hız Özel Denetim'inde 860 araç kontrol edildi - Son Dakika
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