Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 61 bin 800 içi doldurulmuş ve 32 bin boş makaron ile 3 adet tütün doldurma makinesi ele geçirildi.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli şahsın yapılan bağ evi ve iş yeri aramasında 61 bin 800 dal içi doldurulmuş bandrolsüz makaron, 32 bin dal içi boş bandrolsüz makaron ve 3 adet tütün doldurma makinesi ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Kaçak Tütün Operasyonu: Binlerce Makaron ve Tütün Doldurma Makinesi Ele Geçirildi - Son Dakika
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Onur D., polis memurlarını tehdit ederek market görevlisine hakaret etti. Onur D., görevinden uzaklaştırıldı ve idari soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan erkek öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sırasında öğrencilerin okulda olmaması facianın önüne geçti.
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "'Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresi'ne yönelik İstanbul'da eş zamanlı olarak İsrail istihbarat unsurlarına karşı düzenlenen 'KÖSTEBEK-2' operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.
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