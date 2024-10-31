Elazığ\'da Kaza: 1 Yaralı

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Elazığ'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.A. idaresindeki 23 AET 502 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ