Elazığ\'da Kaza: 2 Yaralı

Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Güneyçevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ