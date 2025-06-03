Elazığ\'da Kaza: 2 Yaralı

Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Güneyçevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ
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