Elazığ\'da Kaza: 6 Yaralı

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri bahçeye uçtu. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarpışan iki araçtan biri bahçeye uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ