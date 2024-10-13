Elazığ'da Kaza: İneğe Çarpan Aracın Yol Açtığı Yaralanma - Son Dakika
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Elazığ'da Kaza: İneğe Çarpan Aracın Yol Açtığı Yaralanma

Elazığ-Bingöl Karayolu'nda otomobil ineğe çarptı, 2 kişi yaralandı, inek telef oldu.

13.10.2024 09:07
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Elazığ'da otomobilin ineğe çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralanırken inek ise telef oldu.

Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil yola çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile inek telef olurken 2 kişi ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altın alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Kaza: İneğe Çarpan Aracın Yol Açtığı Yaralanma - Son Dakika

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