Elazığ'da otomobilin ineğe çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralanırken inek ise telef oldu.
Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil yola çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile inek telef olurken 2 kişi ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altın alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Kaza: İneğe Çarpan Aracın Yol Açtığı Yaralanma - Son Dakika
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